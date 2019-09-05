Андрей Хлывнюк и группа "Бумбокс" впервые за три года выпустили песню на русском языке
Украинская группа "Бумбокс" впервые за три года выпустила трек на русском языке под названием "ДШ (Дыши)". Премьера песни состоялась на официальном Youtube-канале группы.
Композиция войдет в новый альбом группы "Таємний код", релиз которого запланирован на 12 сентября.
Слова песни написал Андрей Хлывнюк, музыку - Олег Аджикаев и Андрей Хлывнюк.
Видео: YouTube/ familyboombox
Немногочисленные комментаторы YouTube возмутились словами на русском языке. Но большинство фанатов восхитились композицией.
"Вы лучшие, Бумбокс", "Прекрасная песня, спасибо", "Очень круто, ребята", "Что ни песня, то прямо в душу!", "Песня - огонь", - пишут они в комментариях.
Ранее "Страна" сообщала, что украинская режиссер сняла клип для американской поп-звезды Кэти Перри.
Мы также писали о блокировке на YouTube канала Ореста Лютого за дискриминационные высказывания в адрес русских.