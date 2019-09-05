Украинская группа "Бумбокс" впервые за три года выпустила трек на русском языке под названием "ДШ (Дыши)". Премьера песни состоялась на официальном Youtube-канале группы.

Композиция войдет в новый альбом группы "Таємний код", релиз которого запланирован на 12 сентября.

Слова песни написал Андрей Хлывнюк, музыку - Олег Аджикаев и Андрей Хлывнюк.

Видео: YouTube/ familyboombox

Немногочисленные комментаторы YouTube возмутились словами на русском языке. Но большинство фанатов восхитились композицией.

"Вы лучшие, Бумбокс", "Прекрасная песня, спасибо", "Очень круто, ребята", "Что ни песня, то прямо в душу!", "Песня - огонь", - пишут они в комментариях.

Ранее "Страна" сообщала, что украинская режиссер сняла клип для американской поп-звезды Кэти Перри.

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