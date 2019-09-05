В российском Магнитогорске у десятиклассника в кармане брюк вдруг загорелся мобильный телефон. Об этом пишет "Комсомольская правда".

Уточняется, что ЧП произошло на улице. К счастью, парню помогли прохожие. Модель телефона не называется.

"Я начал снимать штаны прямо на улице. Мимо проходил мужчина. Пришлось крикнуть ему, что горю. Он не испугался. Представляете, у него с собой оказались строительные перчатки! Он их ловко надел и вытащил телефон из моих брюк", - рассказал пострадавший школьник.

Десятиклассника доставили в больницу. После обследования врачи поставили ему диагноз ожог второй степени. Сам подросток рассказывает, что причиной возгорания мог стать старый аккумулятор его смартфона, который он купил в комиссионном магазине, поэтому его гарантийный срок истек.

Фото: соцсети

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