Внутри метеорита ученые нашли новый минерал, который никогда ранее не встречался в природе. Об этом сообщает Newsweek.

Небольшой метеорит весом 210 граммов был найден еще в 1951 году недалеко от австралийского городка Уэддерберн в эпоху золотой лихорадки. Однако на протяжении десятилетий ученым не удавалось раскрыть секреты находки.

Анализы с помощью современных технических средств показали, что в куске метеорита содержатся следы золота, а также редких минералов, таких как камацит, шрейберзит, тэнит и троилит.

Также в нем обнаружена не встречавшаяся ранее форма минерала карбид железа. Она получила название эдскоттит.



Фото: theage.com.au

Минерал назван в честь эксперта по метеоритам и космохимика Эдварда Скотта из Гавайского университета. Синтетическая версия минерала известна на протяжении десятилетий, но ученые еще не встречали его образцы естественного происхождения.

Предположительно, минерал образовался в расплавленном ядре древней давно разрушенной планеты. Спустя миллионы лет после столкновения с каким-нибудь астероидом и разрушения один фрагмент планеты случайно оказался в Австралии.

Как ранее сообщала "Страна", в начале сентября китайский луноход "Юйту-2" обнаружил в одном из кратеров обратной стороны Луны неизвестное блестящее вещество.

А в начале августа астроном-любитель снял на фото падение астероида на Юпитер.