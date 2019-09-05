В четверг, 5 августа, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 25,17грн/$1 с 25,27 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,16-25,19 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 6 сентября официальный курс 25,310639 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 5 сентября снизился до 25,3425 грн/$1 с25,2579 грн/$1.

В НБУ установили официальные курсы гривни к иностранным валютам на 6 сентября 2019 года:

100 долларов США - 2531,0639 грн.

100 евро - 2798,8505 грн

10 российских рублей - 3,8319 грн.

100 польских злотых - 644,9113 грн.

100 молдовских лей - 141,2992 грн.

100 новых израильских шекелей - 720,666 грн.

100 казахстанских тенге - 6,5279 грн.

100 турецких лир - 445,4286 грн.

100 юаней женьминьби (Китай) - 354,3028 грн.

По данным НБУ, объем продажи иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины 3 сентября составил 369.7 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $333.4 млн.

По данным рейтингового агентства Fitch среднегодовой курс гривни в 2019 году составит 28,86 грн/долл, а в 2020-2023 годах – 30,6 грн/долл.

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