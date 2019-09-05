Несмотря на то, что Петр Порошенко уже не президент, сегодня его сторонники устроили показательную расправу над телеканалом NewsOne. Об этом идет речь в видеоблоге Олеси Медведевой "ЯсноПонятно".

Блогер анализирует расклад сил в Национальном совете по телерадиовещанию, который рассматривает отзыв лицензии у NewsOne. Телеканалу вменяют "разжигание вражды", которое регулятор усматривает в призывах уважать права русскоязычных и дать Донбассу особый статус. Также под этот термин подвели критику власти, которую осуществляли гости телеканала.

Как сообщают источники в Нацсовете, практически все его члены представляют группы, заинтересованные в закрытии NewsOne.

Ранее "Страна" писала о том, что соцсети обсуждают решение Нацсовета по NewsOne.

Также мы сообщали, что Нацсовет по ТВ заявил о внеплановой проверке телеканала ZIK.