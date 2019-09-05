На Майдане Незалежности в Киеве прошла предупредительная акция "Нет красным линиям" против выдачи России освобожденного сегодня руководителя Славянской ПВО т.н. "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Участники акции говорили, что давно предупреждают новую власть о "красных линиях", которые нельзя переступать. Освобождение из-под стражи Цемаха и его возможный обмен на украинских граждан они считают именно такой красной линией.

По мнению собравшихся, передача Цемаха поможет России избежать наказания за сбитый МН17 и убийство почти 300 человек. Мол, теперь РФ попытается повесить это преступление на Украину.

Как сказал один из спикеров, противники Зеленского хотят освобождения пленных, но не путем "предательства интересов Украины".

Видео: Facebook/ DinaraHabibullaieva

Другой спикер пожаловался на то, что "каждый день плюют на меньшинство, которое не голосовало за Зеленского". Он расценил это как признак отсутствия в стране демократии. Также он назвал отмену депутатской неприкосновенности популизмом.

Напомним, сегодня стало известно о том, что Цемаха, вероятно, обменяют на Олега Сенцова.

Между тем, пока порохоботы сетуют на то, что их мнение не учитывают, Зеленский продолжает политику Порошенко. Например, сегодня же Нацсовет Украины по ТВ решил обратиться в суд об аннулировании лицензии канала NewsOne за "разжигание вражды".