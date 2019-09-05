Андрей Ярмоленко готовится к возвращению в состав футбольной сборной Украины. Он провел активную тренировку в составе команды Шевченко перед встречей с Литвой. Игра группового этапа отбора на Евро-2020 пройдет в Вильнюсе 7 сентября.

Предыдущий раз за сборную Украины Ярмоленко играл 16 октября 2018 года, в первом матче Лиги Наций против Чехии. Затем он выбыл из-за травмы.

Видео: youtube.com/FOOTBOOM

Как сообщала "Страна", в июле Ярмоленко приступил к полноценным тренировкам с "Вест Хэмом". Английский клуб проводил предсезонку в Швейцарии.

Напомним, что появилось видео первого гола за Вест Хэм Андрея Ярмоленко после тяжелой травмы. Он вышел в стартовом составе и на 56-й минуте воспользовался отскоком мяча, эффектно отправив его под перекладину с его рабочей левой ноги.