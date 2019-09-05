В Киеве на Осокорках озеро внезапно поменяло цвет и стало красным. Только за одну ночь с поверхности озера исчезла вся ряска, а к берегу прибило дохлую рыбу. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

По словам экологов, исчезновение с поверхности озера растительности - реакция на отравленную воду, а недостаток кислорода спровоцировал, сброшенный в воду металл. Экологи сделали забор воды и сообщили, что анализы будут готовы на следующей неделе.

Напомним, специалисты сообщили об обмелении главой реки страны - Днепра. Экологи насчитали 56 отмелей, при этом река цветет, загрязняется химикатами и зарастает слишком быстрыми темпами.

Ранее "Страна" писала о том, что экологи выяснили, опасны ли для Украины последствия взрыва ракеты под Архангельском.