В четверг, 5 сентября, цены на нефть эталонных марок в ходе торгов продолжают подниматься после выхода данных о запасах топлива в США.

Ноябрьские контракты на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:15 МСК подорожали на $1,37 (на 2,26%) - до $62,07 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени выросли на $1,12 (на 1,99%) - до $57,38 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,771 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали в среднем снижение на 3 млн баррелей.

Между тем накануне Американский институт нефти (API) сообщил о том, что резервы увеличились на 401 тыс. баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

По официальным данным, запасы бензина уменьшились на 2,4 млн баррелей на минувшей неделе, дистиллятов - на 2,5 млн баррелей. Респонденты S&P Global Platts оценивали в среднем падение первого показателя в 1,9 млн баррелей и второго - в 120 тыс. баррелей.

Также позитивное влияние на настроения инвесторов на различных рынках мира оказала информация о том, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры.

Тот факт, что Пекин и Вашингтон приняли такое решение, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Министерство торговли Китая объявило, что представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для возобновления торговых переговоров. Такая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора заместителя председателя Госсовета КНР Лю Хэ, отвечающего за переговоры со Штатами, с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином.

Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

По данным The Wall Street Journal, представители США оценивают готовящиеся переговоры с осторожным оптимизмом и намерены занять выжидательную позицию, чтобы оценить предложения, подготовленные Китаем.

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