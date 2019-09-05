Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и направила в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) первый обвинительный акт, который касается бывшего первого заместителя генерального директора Государственного научно-исследовательского и проектного института титана. Об этом сообщает на Facebook пресс-служба САП.

В пресс-службе также раскрыли обстоятельства дела заместителя гендиректора. Как показало расследование, в течение 2012-2013 годов служащий злоупотреблял служебным положением. В сговоре с другими лицами он перечислил деньги государственного предприятия иностранной компании - Британским Виргинским островам - в размере 1,258 млн долл. США за непредоставленные работы и услуги.

Экс-чиновника обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Фото: Facebook/ sap.gov.ua

Во время досудебного расследования подозреваемому была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Страна" рассказывала о создании ВАКС и особенностях его работы.

О том, что Антикоррупционный суд заработает в сентябре, стало известно еще в мае.