В Винницкой области волки терроризируют жителей нескольких сел, расположенных на границе с Молдовой.

Местные жители говорят, что хищники наведываются в их дворы по несколько раз за ночь и охотятся на домашний скот. А у одного из местных фермеров за один раз съели десяток коз. Инцидент произошел, когда стадо возвращалось домой с пастбища, волков не отпугнуло присутствие пастухов.

Местные власти на жалобы о нашествии хищников не реагируют, поэтому людям приходится самостоятельно бороться с волками. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Ранее "Страна" писала о том, что тонны мусора в столице Италии вызвали нашествие диких животных.

Также мы сообщали, что появилось видео волков и лошадей Пржевальского, которые гуляют по брошенным городам вокруг Чернобыля.