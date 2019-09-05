Села Винницкой области страдают от нашествия волков, которые не боятся людей. Видео
В Винницкой области волки терроризируют жителей нескольких сел, расположенных на границе с Молдовой.
Местные жители говорят, что хищники наведываются в их дворы по несколько раз за ночь и охотятся на домашний скот. А у одного из местных фермеров за один раз съели десяток коз. Инцидент произошел, когда стадо возвращалось домой с пастбища, волков не отпугнуло присутствие пастухов.
Местные власти на жалобы о нашествии хищников не реагируют, поэтому людям приходится самостоятельно бороться с волками. Об этом идет речь в сюжете ТСН.
Ранее "Страна" писала о том, что тонны мусора в столице Италии вызвали нашествие диких животных.
Также мы сообщали, что появилось видео волков и лошадей Пржевальского, которые гуляют по брошенным городам вокруг Чернобыля.