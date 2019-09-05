В зоне отчуждения ЧАЭС утвердили более двух десятков маршрутов для туристов, которые бьют все рекорды
Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения утвердил 21 туристический маршрут.
Об этом сообщается на Facebook-странице Госагентства.
Из 21 маршрута 13 наземных, 5 водных и 3 - воздушные. В частности, специалисты зоны отчуждения разработали новые водные маршруты. Это было сделано в рамках исполнения указа президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".
Председатель Госагентства Виталий Петрук отметил, что при разработке маршрута в учреждении обращали внимание прежде всего на безопасность туристов. Он также добавил. что с каждым годом количество посетителей зоны растет.
"Количество посетителей зоны отчуждения значительно растет ежегодно, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения", - сказал Петрук.
В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения: за 8 месяцев в ней побывал 74 671 турист. Только в августе зону посетили 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале в зону приезжали менее 3 тысяч человек в месяц. Начиная с марта количество туристов начало стремительно расти.
Новые водные и воздушные маршруты откроются после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов.
Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский поручил Кабмину в течение трех месяцев разработать новые маршруты посещения Чернобыльской зоны, в том числе по водным объектам.
Сегодня "Страна" сообщала, что новое хранилище "Вектор" в зоне отчуждения ЧАЭС приняло для захоронения первые радиоактивные отходы.