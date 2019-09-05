Председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения утвердил 21 туристический маршрут.

Об этом сообщается на Facebook-странице Госагентства.

Из 21 маршрута 13 наземных, 5 водных и 3 - воздушные. В частности, специалисты зоны отчуждения разработали новые водные маршруты. Это было сделано в рамках исполнения указа президента "О некоторых вопросах развития территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы".

Председатель Госагентства Виталий Петрук отметил, что при разработке маршрута в учреждении обращали внимание прежде всего на безопасность туристов. Он также добавил. что с каждым годом количество посетителей зоны растет.

"Количество посетителей зоны отчуждения значительно растет ежегодно, как и интерес к теме Чернобыля в целом. Чтобы обеспечить потребность посетителей в интересной и правдивой информации, мы поддерживаем развитие новых форм посещения", - сказал Петрук.

В этом году уже установлен новый рекорд посещаемости зоны отчуждения: за 8 месяцев в ней побывал 74 671 турист. Только в августе зону посетили 14 416 человек. С начала года этот показатель увеличился в пять раз: еще в январе-феврале в зону приезжали менее 3 тысяч человек в месяц. Начиная с марта количество туристов начало стремительно расти.

Новые водные и воздушные маршруты откроются после завершения обустройства контрольно-пропускных пунктов.

Напомним, 11 июля президент Владимир Зеленский поручил Кабмину в течение трех месяцев разработать новые маршруты посещения Чернобыльской зоны, в том числе по водным объектам.

Сегодня "Страна" сообщала, что новое хранилище "Вектор" в зоне отчуждения ЧАЭС приняло для захоронения первые радиоактивные отходы.