Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка прокомментировал свой дебют за "горняков". Он вышел в стартовом составе в товарищеской игре с херсонским “Колосом" (1:1).

Евгений Коноплянка в интервью пресс-службе клуба отметил, что в команде было много новичков и нужно было понять друг друга.

"Нам трудно было сыгрываться, мы все новички. Пришли молодые футболисты, я пришел - нужно было понять друг друга. Это нелегко сделать. Матч необходим в первую очередь для кондиций и знакомства с партнерами. Мы сыграли хорошо.

Еще перед подписанием контракта говорил с Каштру. Всё хорошо, мы с ним общаемся на английском. Нет никаких проблем.

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Я три месяца не был в команде. Вы думаете, я не хочу показать, на что способен? Трудно это сделать, не скрою. У меня что то не получалось, где-то не подходил. Но через две недели буду готов и тогда можно оценивать меня. В матче ты совсем другой, и я это сегодня почувствовал. У меня легкие сейчас вдвое больше растянулись", - сказал Коноплянка.

Видео: youtube.com/FC Shakhtar Donetsk

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