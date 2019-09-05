Размер пенсии по возрасту зависит от продолжительности страхового стажа и размера официальной заработной платы, с которой высчитывались взносы в Пенсионный фонд Украины.

Об этом сообщила заместитель главы правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко, информирует пресс-служба ПФУ.

"Размер пенсии по возрасту зависит от двух показателей, на которые человек может влиять, чтобы получить достойную пенсию: продолжительность страхового стажа и размер заработной платы - официальной, с которой высчитывались взносы в Пенсионный фонд", - сказала Ковпашко.

По ее словам, для расчета пенсии засчитываются определенные периоды с 2000 года по данным системы персонифицированного учета и до 2000 году по справкам предприятий или архивных учреждений.

"Предприятие не имеет права отказывать в выдаче таких справок, поскольку это их обязанность. В тот период предприятие по отношению к этому человеку было страхователем. И одним из его обязанностей является хранение данных о заработной плате своих работников не менее 75 лет и соответственно выдавать эти справки по обращению человека", - объяснила Ковпашко.

Также она добавила, что если в справке указанная заработная плата уменьшает сумму пенсионной выплаты человека, то ПФУ ее не учитывает, а берет за основу данные персонифицированного учета.

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