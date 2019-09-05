Комплекс "Вектор" в зоне отчуждения ЧАЭС принял на захоронение 120 упаковок радиоактивных отходов (РАО), которые были переработаны на заводе по переработке жидких РАО Чернобыльской АЭС.

Об этом сообщает Facebook-страница Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Как сказано в сообщении, принятые на хранение отходы образовались в процессе снятия ЧАЭС с эксплуатации.

Отходы были доставлены к специально оборудованному хранилищу твердых радиоактивных отходов комплекса "Вектор".

"Вектор" - это хранилище, которое может обеспечить 300 лет безопасного хранения отходов. "Вектор" наряду с заводом по переработке жидких радиоактивных отходов, образовавшихся во время снятия ЧАЭС с эксплуатации, - два известных долгостроя в зоне отчуждения. Их строительство финансировалось Европейским банком реконструкции и развития.

Фото: Facebook/ dazv.gov.ua

Два месяца назад была официально начата эксплуатация комплекса.

"В ближайшее время завод и хранилище должны выйти на полную производственную мощность", - заявил председатель Госагентства Виталий Петрук.

Проектная мощность завода по переработке жидких радиоактивных отходов составляет 42 упаковки (бочки объемом 200 литров) в сутки. После переработки отходы помещают в зал выдержки на промплощадке ЧАЭС. Затем их отправляют на захоронение в приповерхностные хранилища твердых радиоактивных отходов.

Ранее "Страна" писала, что завод по переработке радиоактивных отходов планировали построить до конца 2018 года.

Мы также сообщали, какой сейчас уровень радиации в зоне отчуждения ЧАЭС.