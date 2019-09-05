На первую домашнюю игру "Шахтера" и "Манчестер Сити" продано уже более 16 000 билетов. "Горняки" запустили акцию #40000vs11. Встреча состоится 18 сентября.

"Каждый раз ранее наши болельщики доказывали, что готовы поддержать свой клуб в важнейших поединках Лиги чемпионов, заполнив ОСК "Металлист". Мы уверены в вас и сейчас!", - отметили в пресс-службе "Шахтера".

Болельщиков призвали делится в социальных сетях фотографиями билетов на матч "Шахтер" – "Манчестер Сити" с хэштегом #40000vs11, чтобы собрать в Харькове полный стадион.

Среди всех участников акции будет разыгран мяч Лиги чемпионов – 2018/19 с автографами футболистов "Шахтера".

Как сообщала "Страна", "Ман Сити" разгромил "Брайтон" и вырвался на первое место АПЛ. В первой 45-минутке подопечные Хосепа Гвардиолы доминировали на поле и забили два гола, отличились де Брюйне и Агуэро.

Отметим, что Коноплянка и Зинченко остались после тренировки сборной, чтобы пробить пенальти Лунину.