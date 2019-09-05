В пятницу, 6 сентября, в Украине будет переменно облачно, некоторые регионы накроет дождем. Как уточняют в Укргидрометцентре, ночью в восточных областях, Крыму, Приазовье, днем на севере Левобережья и в центральных областях дождь, гроза. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Температура в западных областях ночью +8-13 градусов, днем +19-24. На остальной территории ночью +10-15 градусов. На побережье морей до +18, днем +25-30, в северных и Винницкой областях +22-27.

В Киеве и столичном регионе 6 сентября ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью +10-15, днем +22-27 градусов.

Ранее "Страна" писала о том, что последний месяц лета в Киеве оказался самым жарким и побил температурный рекорд.

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