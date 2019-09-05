Воспитанник каталонской "Барселоны" 22-летний Хуанма Гарсия заключил двухлетний контракт с полтавской "Ворсклой". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

По данным журналистов, над переходом полтавчане работали 4 месяца. Игрок будет выступать под 3-м номером.

Он был капитаном молодежных команд "Барселоны" разных возрастов. В сезоне 2013-2014 вместе с клубом выиграл Юношескую лигу УЕФА. Предыдущим клубом выступающего на позиции левого защитника Гарсии был молодежный состав "Ливерпуля" U-23. С 1 июля он был свободным агентом.

Фото: vorskla.com.ua

Как сообщала "Страна", ранее Евгений Селезнев вернулся в Турцию из Испании. Бурсаспор в прошлом сезоне вылетел во второй дивизион турецкого чемпионата.