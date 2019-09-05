Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз ожидает от властей Украины полноценного расследования нападения на здание "112 Украина". Об этом сообщается на сайте телеканала.

По словам Могерини, в Европейском Союзе придают большое значение верховенству права и свободе прессы в Украине.

"Эти вопросы уже долгое время поднимаются с властями Украины в многочисленных форматах и на разных уровнях", - сказано в заявлении чиновницы.

Фото: 112.ua

В ЕС ожидают, что украинские правоохранительные органы будут расследовать нападение на здание телеканала.

Могерини напомнила, что национальная полиция Украины квалифицировала нападение на СМИ как теракт и анонсировала начало уголовного расследования. А также, что Служба безопасности Украины дала понять, что сотрудничает с полицией в расследовании преступления.

Напомним, 13 июля около 4:00 неизвестные обстреляли из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина".

В ОБСЕ обстрел назвали "неприемлемым актом запугивания".