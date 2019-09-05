В ЕС заявили, что ждут от властей Украины расследования обстрела телеканала "112 Украина"
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что Европейский Союз ожидает от властей Украины полноценного расследования нападения на здание "112 Украина". Об этом сообщается на сайте телеканала.
По словам Могерини, в Европейском Союзе придают большое значение верховенству права и свободе прессы в Украине.
"Эти вопросы уже долгое время поднимаются с властями Украины в многочисленных форматах и на разных уровнях", - сказано в заявлении чиновницы.
Фото: 112.ua
В ЕС ожидают, что украинские правоохранительные органы будут расследовать нападение на здание телеканала.
Могерини напомнила, что национальная полиция Украины квалифицировала нападение на СМИ как теракт и анонсировала начало уголовного расследования. А также, что Служба безопасности Украины дала понять, что сотрудничает с полицией в расследовании преступления.
Напомним, 13 июля около 4:00 неизвестные обстреляли из гранатомета обстреляли здание телеканала "112 Украина".
В ОБСЕ обстрел назвали "неприемлемым актом запугивания".