В Киеве открыли первую кофейню кондитерской корпорации Roshen, которая принадлежит Петру Порошенко. Кафешка экс-президента Украины работает только два дня и пока в тестовом режиме. Называется кофейня Nice On Cafe и находится в фирменном магазине Roshen (на Проспекте науки).

Журналисты "Страны" изучили меню. В нем холодные и горячие напитки, а из сладкого предлагают чуррос с различными начинками. Это сладкая обжаренная выпечка из заварного теста. Родиной чуррос считается Испания, где блюдо традиционно подают на завтрак, а у экс-президента в этой стране есть огромная вилла - в городке Аталайя Исдабе на берегу Средиземного моря.

Но вернемся в Киев. Кофейня находится прямо внутри магазина, поэтому сладости покупают в нем, а едят уже в конце зала, запивая фирменными молочными коктейлями. К слову, кухня прозрачная, поэтому посетители, которых немало, могут наблюдать за приготовлением чуррос. Рецепт президентских чуррос держат в тайне. Цена порции 50 гривен, соус в дополнение стоит 25 грн. К слову, это блюдо для тех, кто не считает калории, так как чуррос жарят в масле и они достаточно жирные.

Фото: Страна

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко прокомментировал "Стране" свою неявку на допрос.

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