Суд освободил из-под стражи офицера запаса Вооруженных сил Украины Александра Ракушина, которого подозревают в работе на российскую ФСБ. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на адвоката Ракушина Родиона Пугача.

По данным защитника, в августе, по решению суда, мера пресечения для подозреваемого была изменена с ареста на личное обязательство. По словам адвоката, Ракушин является гражданином Украины, однако он согласился на обмен в РФ.

Как уточняет "Интерфакс-Украина", мера пресечения была изменена еще в 20-х числах августа и Ракушин фигурирует в списке на обмен. В Украине ему инкриминируется госизмена.

Напомним, Ракушин был задержан в июне после того, как спецслужба раскрыла сеть информаторов ФСБ среди украинских силовиков. Офицер запаса ВСУ осуществлял сбор являющейся гостайной информации для передачи представителям российских спецслужб.

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