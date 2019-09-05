Выпуск пятигривневых монет ожидается уже осенью
Выпуск новых монет номиналом 5 гривен может начаться уже осенью 2019 года. Об этом сообщает "Экономическая правда".
Издание ссылается на информацию главы Национального банка Украины Якова Смолия, которую он озвучил на пресс-брифинге 5 сентября. Смолий не назвал точной даты появления монет в обороте.
"Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск монет 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он.
Напомним, о планах запустить в оборот монеты номиналом 5 гривен Национальный банк впервые рассказал летом.
А в 2020 году в Украине начнут ходить десятигривневые монеты, о чем в НБУ заявляли в июне.
Ранее "Страна" сообщала, что Национальный банк анонсировал введение новой банкноты номиналом в 1 тысячу гривен в октябре 2019 года.
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