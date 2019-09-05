Выпуск новых монет номиналом 5 гривен может начаться уже осенью 2019 года. Об этом сообщает "Экономическая правда".

Издание ссылается на информацию главы Национального банка Украины Якова Смолия, которую он озвучил на пресс-брифинге 5 сентября. Смолий не назвал точной даты появления монет в обороте.

"Сейчас я не готов сказать, когда будет выпуск монет 5 грн. Но думаю, это ожидается осенью", - сказал он.

Напомним, о планах запустить в оборот монеты номиналом 5 гривен Национальный банк впервые рассказал летом.

А в 2020 году в Украине начнут ходить десятигривневые монеты, о чем в НБУ заявляли в июне.

Ранее "Страна" сообщала, что Национальный банк анонсировал введение новой банкноты номиналом в 1 тысячу гривен в октябре 2019 года.