Младший брат премьер-министра Великобритании Джо Джонсон заявил, что уходит с занимаемых им должностей младшего министра по делам университетов и науки, а также депутата британского парламента. Об этом он сообщил в Twitter.

"Для меня было честью представлять Орпингтон в течение 9 лет и служить министром при трех премьер-министрах. На протяжении последних недель я разрывался между верностью семье и национальными интересами. Это неразрешимые противоречия. Теперь пришло время другим заменить меня в должности депутата и министра", - сообщил Джо Джонсон, выступающий против планов брата.

Джо Джонсону 47 лет. В 2010 году он был избран в Палату общин от округа Орпингтон. Кроме того, он біл инвестиционным банкиром и журналистом, специализировавшимся на финансах. При Терезе Мэй на посту премьер-министра Джо Джонсон занимал посты младшего министра транспорта и младшего министра по делам Лондона.

Скриншот: Twitter/ Jo Johnson

Фото: twitter.com/spikedonline

Напомним, в июле брат Джо Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании.

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