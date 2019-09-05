Обыски в НЭК "Укрэнерго" связаны с нарушениями в ходе проведения торгов по закупке товаров и услуг для нужд компании. Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции.

По словам полицейских, в рамках уголовного производства установлены и задокументированы факты преступной деятельности должностных лиц энергетической компании во время конкурсных торгов по закупке товаров, работ и услуг для ее нужд. По предварительным данным, сумма ущерба превышает 40 млн грн, поясняют правоохранители.

Сейчас сотрудники департамента защиты экономики, следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры проводят обыски в Киеве и Киевской области, а также в Харькове и Львове.

Утром полиция наведалась в центральный киевский офис "Укрэнерго". А днем начались обыски в квартирах руководителей компании.