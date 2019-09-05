Прибывшие с визитом в Украину американские сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи, которым запрещен въезд в Россию, в Киеве обсудили реформирование сектора безопасности и обороны с секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александром Данилюком, главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым и министром обороны Украины Андреем Загороднюком. Об этом сообщает посольство США в Украине на своей странице в соцсети.

"Сенаторы Джонсон и Мерфи встретились с главой СБУ Иваном Бакановым, секретарем СНБО Александром Данилюком и министром обороны Андреем Загороднюком, обсудили агрессию России и узнали о планах Украины по реформированию сферы безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что генпрокурор Рябошапка встретился в Киеве с сенаторами США.

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