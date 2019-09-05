25-летний исполнитель Элджей (Алексей Узенюк) и 28-летняя блогер Анастасия Ивлеева поженились. Жена сменила фамилию на Узенюк. Об этом сообщает агентство "Москва".

Соответствующая информация размещена в Едином государственном реестре юридических лиц России - там указано, что Ивлеева, зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, поменяла фамилию. Запись была внесена 3 сентября.

По данным Telegram-канала Super.ru пара уже отправилась в медовый месяц на Сицилию и путешествует на арендованной яхте у побережья Средиземного моря.

Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Элджей родом из Новосибирска. Начинал карьеру с записи нескольких сольных хип-хоп-альбомов. 22 июня 2017 года, выпустил свой новый альбом Sayonara Boy, исключительно для социальной сети "ВКонтакте". 5 августа 2017 года выпустил новую песню "Розовое вино" совместно с московским рэп-исполнителем Feduk. Она в считанные дни заняла лидирующие строчки в iTunes и Apple Music, также став самой популярной песней "ВКонтакте".

Настя Ивлеева после окончания школы поступила в университет на факультет рекламы и связей с общественностью. В 2015 году переехала в Москву, устроилась менеджером в автомобильный салон и поступила в школу телевидения Ольги Спиркиной "Останкино ТВ". Она известна как Инстаграм-блогер и телеведущая "Орел и Решка. Перезагрузка".

Как сообщала "Страна", в СБУ декабре 2018 запретили въезд в Украину российскому рэперу Элджею по просьбе Парасюка. Подчеркивается, что Элджей не сможет приезжать в страну в течение трех лет. Его супруге въезд в Украину был запрещен в феврале 2019.

Отметим, что в Танзании имена всех женатых мужчин вывесят на государственном сайте, чтобы они не соблазняли одиноких женщин.