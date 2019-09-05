Спасатели ликвидируют масштабный пожар мусора на территории мусоросортировочного завода в селе Демидов Вышгородского района Киевской области. Об этом сообщает сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Информация о пожаре поступила в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района 5 сентября в 08:37.

На место происшествия выехали спасатели 38-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Дымер Киевской области и 39-й Государственной пожарно-спасательной части с. Новые Петровцы Вышгородкого района. Они установили, что горит мусор на открытой территории частного мусоросортировочного завода. Огонь распространился на площади 0,5 га и 1 га отдельными ячейками.

Фото: dsns.gov.ua

Сейчас к тушению привлечено 18 человек личного состава, три единицы техники, два трактора, водовозка и два самосвала по 20 тонн.

В 15:30 пожар удалось локализовать на площади 1,5 га. Однако борьба с огнем все еще продолжается.

Село Демидов находится в 20 км от Киева. Рядом с селом расположен популярный у киевлян частный зоопарк.

Пожары на свалках случаются нередко. Так, в июле два дня горела свалка отходов в Николаевской области.

А в прошлом году пылала несанкционированная свалке вблизи Балаклеи Харьковской области.