Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олег Волошин прокомментировал стычку, которая произошла 5 сентября на заседании Нацсовета по ТВ и радио. Соответствующий пост депутат опубликовал в Facebook.

По его словам, после того, как нардепу Вадиму Рабиновичу запретили выступать на заседании на русском языке, в зале начался скандал, был объявлен перерыв. Волошин вышел в коридор дать комментарий по просьбе журналистов.

"В интервью сразу с выкриками вклинилися небезызвестный Карась. Я начал с ним пререкаться, когда в наш спор влез обвинявшийся в убийстве Стерненко с выкриком "Что ты там ещё рассказываешь, падла!" После этого, не буду отрицать, сделал шаг в его сторону, чтоб дать ему в морду за личное оскорбление. Понимаю, что политически это неверно, но по-мужски не понимаю, как можно реагировать иначе на такое оскорбление. Тем более, из уст такого персонажа. Нас разняла полиция. Дальше были только поток словесных угроз в мой адрес", - рассказал Олег Волошин.

По словам нардепа, это принципиальный вопрос. Он полагает, что оппоненты должны относиться с уважением ко всем гражданам любых взглядов.

"И после таких случаев они ещё запрещают в эфирах говорить о "произволе неонацистов-радикалов на улицах страны"? Если в этом смысле ничего в ближайшее время не изменится, Украина потеряет последний шанс выбраться из бездны", - резюмировал Волошин.

Скриншот: Facebook/ Oleg Voloshin

Напомним, "Страна" подробно рассказывала, как на заседании 5 сентября Нацсовет призвал суд лишить лицензии NewsOne за особый статус Донбасса.

Также мы писали, что соцсети обсуждают решение Нацсовета по NewsOne.