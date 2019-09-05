Телеканал NewsОne расценивает решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания о применении к телеканалу юридической санкции - обращения к суду с иском об аннулировании лицензии - наступлением на свободу слова в Украине, внедрением цензуры и попыткой новой власти вытеснить все независимые СМИ из теле- радиопространства Украины.

Текст заявления опубликован на сайте телеканала:

"Несмотря на смену власти в стране украинские СМИ продолжают работать под давлением государственных учреждений. Решение Национального совета фактически открывает дорогу для прекращения вещания одного из самых рейтинговых новостных телеканалов Украины - NewsОne.

Особенно показательно то, что решение Национального совета базируется на многочисленных нарушениях закона, которые имели место до и во время проведения внеплановой проверки телеканала. Национальный совет откровенно и цинично продемонстрировал свое пренебрежение правовыми процедурами и прибег к грубому давлению на собственных сотрудников ради уничтожения независимого телеканала. Вероятно, получить индульгенцию за старые грехи от новой власти важнее, чем придерживаться демократических принципов и отстаивать идеалы правового государства.

Во время назначения очередной внеплановой проверки канала на надуманных основаниях, каждый гражданин мог собственными глазами увидеть предвзятое отношение членов Национального совета к телеканалу, ведь ожидаемые результаты были озвучены членами Национального совета еще до начала фактического проведения самой проверки. Член Национального совета Сергей Костицкий на заседании заявил: "...мы знаем - уже выяснены все факты, что происходит в эфире телеканала".

Не выдерживает критики и акт проверки, подготовленный сотрудниками аппарата Нацсовета, к которому безосновательно, без приведения хоть каких-то фактов и доказательств, внесено обвинение в виде предположения о том, что высказанные мысли как ведущих, так и гостей телеканала Newsone, могут содержать признаки "разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти"… цитируя при этом высказывание украинских политиков и экспертов в прямом (!) эфире. Все обвинения поданы без подтверждения цитированием соответствующих утверждений конкретного лица в конкретной телепередаче с учетом контекста всего разговора. Это является произвольной трактовкой, общими голословными обвинениями - в то время как должно быть указано относительно каждого утверждения: к какой правовой норме следует обратиться, в чем заключается состав юридического правонарушения и какими доказательствами это подтверждается. Проверяющие даже не пытались как-то аргументированно подтверждать, почему они считают высказывания, которые являются предметом проверки, именно "призывами к разжиганию", "призывами к развязыванию агрессивной войны" и "пропагандой агрессивной войны", а не "оценочными суждениями" или "обидами".

В условиях концентрации вертикали властных полномочий в руках одной политической силы, создания монокоалиции в Верховной Раде и неоднократных заявлений представителей новой власти о необходимости решения "проблемы" с независимыми информационными телеканалами, решения Национального совета можно расценивать как шаг к узурпации власти и путь к построению автократического государства, монополизации информационного пространства страны с одной точкой зрения на развитие государства и общества.

Формулируя специальные неправовые категории, такие как "язык ненависти" и "нетерпимость", что отсутствуют в нашем законодательстве, и допуская возможность оценки не поступков людей, а их мотивацию, мы рискуем дойти до законодательного оформления того, что писатель Джордж Оруэлл назвал "преступной мыслью". В его романе "1984" не нужно никаких очевидных доказательств, чтобы признать кого-либо виновным в преступной мысли. Власть в романе имеет неограниченную законом свободу интерпретировать слова и действия людей, какие они определяют как подозрительные мотивы.

Телеканал NewsОne, который является одним из лидеров новостного вещания Украины, с миллионной аудиторией телезрителей, продолжит борьбу за свободу слова и плюрализм мыслей в украинском обществе.

Мы продолжим предоставлять в своем эфире разные мысли и объективную информацию о событиях в Украине и за ее пределами.

Мы будем отстаивать право наших зрителей на свободное высказывание мысли в суде и обратились к украинским и международным государственным органам и общественным организациям с призывом вмешаться в действия одиозного государственного органа, который за последние пять лет неоднократно становился центом громких скандалов, связанных с фактами цензуры и попытками давления на независимые СМИ", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, как соцсети обсуждают решение Нацсовета по NewsOne.

Также мы разбирались, кто заинтересован лишить NewsOne лицензии и какой расклад сил в Нацсовете.