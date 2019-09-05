В "Оппозиционной платформе – За жизнь" потребовали прекратить уничтожение украинцев под видом так называемой медреформы. Представители политсилы зарегистрировали законопроект №1114, предусматривающий отмену закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" и настаивают на его немедленном принятии. Об этом сообщает пресс-служба партии.

"С момента внедрения "медреформы" в Украине бешеными темпами выросли цены на лекарства; полностью провален процесс вакцинации населения, следствием чего стала эпидемия таких инфекционных болезней как корь, люди умирают от ботулизма; сорваны государственные закупки лекарств, вследствие чего растет коррупционная составляющая в отрасли; заработная плата врачей выплачивается с задержками, ее обещанное повышение получили только отдельные специалисты. Не получают должной поддержки онкобольные, пациенты, нуждающиеся в паллиативной помощи, люди с редкими болезнями, лечение которых не по карману украинцам", - отметили в "Оппозиционной платформе - За жизнь".

Также приведены данные Госстата согласно которым, в Украине более чем на 20% сократилась сеть медучреждений, почти на 17% – количество больничных коек, на 8,1% уменьшилось количество врачей.

При этом на конец 2018 года только 34,5% детей старше одного года вакцинированы от туберкулеза, против дифтерии, столбняка и коклюша – только 38%, против гепатита "В" – только 38,1%.

По данным политсилы, Украина вошла в страны-лидеры по распространению СПИДа, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов. На 100 умерших рождается только 49 младенцев. Также зафиксирован массовый отток врачей за границу.

"В таких условиях нужно немедленно прекратить имитацию медицинской реформы и остановить действие Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" №2168-VIII, который уничтожает население Украины.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует прекратить истребление украинцев, вернуть им гарантированное Конституцией бесплатное медицинское обслуживание и обязать государство должным образом заботиться о своих гражданах", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", запуск реформы системы здравоохранения на вторичном уровне намечен на апрель 2020 года. По словам главы Минздрава, "пилотный проект" из Полтавской области будет масштабироваться.

Напомним, что новая глава Минздрава Зоряна обещает продолжить реформы Супрун.