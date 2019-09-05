Украинского режиссера Олега Сенцова могут обменять на бывшего зенитчика т. н. Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого сегодня отпустили на свободу в Киеве под личное обязательство. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

Как пишет издание, Москва и Киев в самое ближайшее время могут осуществить обмен осужденными и задержанными лицами. Сигналом к активизации процесса и стало освобождение бывшего зенитчика Цемаха, выкраденного Службой безопасности Украины из его собственного дома.

По информации "Коммерсанта", выдача России Цемаха, которого в Украине считают причастным к крушению малайзийского "Боинга" в 2014 году, была условием включения в обменный фонд режиссера Олега Сенцова.

Сразу после того как появилась новость об освобождении Цемаха, президент России Владимир Путин заявил, что переговоры по обмену "близки к финализации".

Со своей стороны "Страна" разбиралась, зачем Киев отпустил Цемаха, которого ранее называл ключевым свидетелем катастрофой MH17.

Мы также приводили слова украинского прокурора, который уверен, что Цемах скроется в ЛДНР.