Саперы группы пиротехнических работ МЧС т.н. "ДНР" при обследовании после взрыва 4 сентября территории шахты имени Скочинского нашли упаковку взрывчатого вещества. Об этом сообщают местные СМИ.

В сообщениях отмечается, что была найдена упаковка промышленного взрывчатого вещества. Ее вес составляет 300 граммов. Улику уже передали следственной группе.

Напомним, утром, 4 сентября, на территории шахты Скочинского в Донецке прогремел взрыв. В результате взрыва погиб сотрудник горнодобывающего предприятия, однако работа шахты не останавливалась. Предприятие находится в 10 километрах от линии соприкосновения.

Сегодня в Донецке снова произошел взрыв - на этот раз возле здания бывшего киноконцертного комплекса "Донецк" на востоке города. При взрыве пострадал сотрудник полиции т.н. "ДНР", который находился рядом. Причина взрыва пока не установлена.