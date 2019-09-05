То, что 5 сентября руководителя ПВО т.н. "ДНР" Владимира Цемаха, которого называют ключевым свидетелем по делу о сбитом на небом Донбасса малазийским Боингом МН-17, отпустили на свободу, не остановит следствие об обстоятельствах трагедии. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Совместной следственной группы (JIT, ССГ) Брехтье ван де Мосдейка сообщает "Радiо Свобода".

"Мы хотели с ним поговорить, а теперь это будет сложно. Хотелось бы, что он оставался в Украине, чтобы мы могли с ним поговорить", - сказал Брехтье ван де Мосдейк, добавив, что это не означает, что расследование дела MH17 будет остановлено.

При этом решение украинского суда в Совместной следственной группе не стали. Равно как и отвечать на вопрос, пытались ли следователи JIT допросить Цемаха после того, как его на оккупированной части Донбасса задержали украинские спецслужбы.

Напомним, "Страна" писала о том, что главный прокурор Нидерландов Фред Вестербеке призвал власти Украины не допустить передачу России в рамках взаимного освобождения двумя странами удерживаемых лиц находящегося в Киеве под арестом Владимира Цемаха, чтобы следователи могли его допросить.

А сама информация о том, что Цемах пойдет на обмен, появилась в конце августа, когда был запущен фейк о том, что якобы процедура уже состоялась. Впрочем, адвокат Цемаха говорил, что он на обмен не идет.

Также "Страна" подробно разбиралась, зачем Киев отпустил Цемаха, которого ранее называл ключевым свидетелем катастрофой MH17.