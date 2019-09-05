Национальный банк Украины разрешил банкирам обслуживать клиентов не только по внутренним, но и по заграничным паспортам. Об этом сообщает UBR.ua.

Решение НБУ подтверждается в документе №Р/25-0006/45577 - "Разъяснении по вопросам осуществления идентификации и верификации клиентов", подписанным директором департамента финансового мониторинга учреждения Игорем Березой.

Согласно документу, если у клиента банка нет с собой гражданского паспорта, он может предъявить заграничный, чтобы получить нужную услугу.

Как отметили в НБУ, в учреждение часто поступали многочисленные вопросы со стороны представителей финансового сектора по поводу использования разных идентификационных документов. Нацбанк согласился признать наряду с внутренним паспортом лишь загранпаспорт. Остальные документы, также признанные в Украине удостоверениями личности (водительские права, удостоверение личности моряка, удостоверение инвалида, документ участника Великой Отечественной войны, служебное удостоверение) банкам принимать для идентификации запретили.

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