8 сентября в Украине празднуют день танковых войск и профессиональный день работников нефтяной и газовой промышленности. В мире отмечают День грамотности, день физиотерапии и солидарности журналистов, также вспоминают жертв фашизма. Именины отмечают Наталья и Степан.

Какой сегодня праздник в Украине

Сегодня день танкиста и танковых войск Украины. Праздник учредили в 1997 году.

Также сегодня в стране профессиональный День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей отраслей. Его начали отмечать с 1993 года.

Народные и церковные праздники

7 сентября на народном календаре - день Натальи Овсяницы и Адрияна Осеннего. Праздник отмечают в честь Натальи и ее супруга Адриана, которые подверглись мучениям за христианскую веру в Никомидии. Верная жена оберегала своего любимого до конца жизни, укрепляя его в вере.

К этому дню в полях убирали урожай овса. Пекли овсяное печенье или блины. День убавлялся, а холодное утро предвещало раннюю и студеную зиму.

Международные праздники

Сегодня в мире - день грамотности, который установили с 1966 года под эгидой ООН.

8 сентября 1951 года в Копенгагене впервые отметили Международный день физиотерапии.

Во второе воскресенье сентября отмечают Международный день памяти жертв фашизма и интернациональный день солидарности корреспондентов. В этот день в Берлине в 1943 году фашисты казнили чехословацкого журналиста Юлиуса Фучика. Обе даты призваны бороться с идеологией возрождения фашизма. А лозунг сегодняшнего памятного дня - объединяться, чтобы противостоять неофашизму.

Сегодня Всемирный день журавля. Празднику уже 17 лет, впервые его отметили в США, чтобы привлечь внимание к проблеме исчезновения этой красивой птицы.

События и даты

В 1522 году завершилась первая "кругосветка", организованная Фернаном Магелланом. Только корабль "Виктория" из пяти кораблей экспедиции смог вернуться, им командовал Хуан Элькано. Из 265 путешественников выжили только 18.

В 1636 году был основан самый старый в Америке вуз - Гарвардский университет.

В 1791 году парижский Лувр стал музеем, здесь впервые стали экспонировать картины известных художников.

В 1914 году у села Воля-Высоцкая Львовской области штабс-капитан Петр Нестеров совершил воздушный таран. Во время этого маневра погиб он и экипаж австрийского самолета.

В 1921 году короновали первую мисс Америку, ею стала Маргарет Горман.

В 1952 году вышло первое издание повести Эрнеста Хемингуэя "Старик и море".

В 1991 году в Киеве зафиксировали самый жаркий день. Температура воздуха была +32.

В 1993 году создали Всемирную организацию городов культурного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня 48 лет исполняется британскому киноактеру Мартину Фримену. Он прославился, снявшись в фильмах "Автостопом по галактике", сериалам "Шерлок" и FX "Фарго", а также по роли Бильбо Бэггинса в кинотрилогии "Хоббит".

Мартин Фриман в роди Бильбо в фильме "Хоббит"

Именины

Сегодня День ангела празднуют Адриан, Виктор, Георгий, Дмитрий, Наталья, Петр, Роман и Степан.