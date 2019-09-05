Во Львове вандалы разрисовали советскую звезду на мемориале Холм славы. Фото
В четверг, 5 сентября, вандалы разрисовали часть мемориала на Холме славы во Львове. Об этом сообщает "Варта 1".
Так, неизвестные нарисовали на мемориальной звезде с серпом и молотом красной краской надписи "Оккупанты", "Коммунизм", "Серп и молот - смерть и голод". Подробности произошедшего и причастные к осквернению мемориала устанавливаются.
Фото: varta1.com.ua
Отметим, Холм Славы - это мемориал в честь воинов, погибших в 1914 - 1915 годах в Галиции и советских воинов, участвовавших в освобождении Львова в 1944 году.
Напомним, в июле под Харьковом подростки разбили мемориальную плиту в парке Славы.
Также мы писали, что в мае в Германии вандалы разрисовали свастиками советский мемориал.
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