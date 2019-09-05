Правоохранители проводят обыски в квартирах руководителей НЭК "Укрэнерго". Об этом сообщается на сайте компании.

Полиция работает в домах пяти руководителей "Укрэнерго" высшего и среднего звена, руководителей региональных центров обеспечения строительства и закупок обособленных региональных подразделений компании. Как передает пресс-служба компании, руководство и работники "Укрэнерго" выполняют все требования правоохранителей и оказывают полное содействие при выполнении следственных действий.

Разрешение на обыски выдал Печерский райсуд Киева почти четыре недели назад - 12 августа. Обыски связаны с уголовным производством, которое было открыто десять месяцев назад - в октябре 2018 года.

Поводом для обысков стало подозрение о вероятных нарушениях во время публичных закупок товаров и работ, которые компания проводила с 2016 года.

Сегодня "Страна" уже рассказывала об обысках в центральном офисе "Укрэнерго" в Киеве, проводимых Главным следственным управлением Национальной полиции в Киевской области. Утром правоохранители на несколько часов заблокировали работу компании. Но днем сотрудники вернулись к своим обязанностям.

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