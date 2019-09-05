Малайзия не доверяет международному расследованию катастрофы своего Boeing на востоке Украины. Об этом в интервью РИА Новости заявил премьер-министр страны Махатхир Мохамад, который находится на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Мохамад объяснил журналисту агентства, почему его страна не раз критиковала расследование Совместной следственной группы крушения Boeing MH17.

"Во-первых, нельзя считать, что это по-настоящему международное расследование и по-настоящему международный форум. Оно во многом основано на позиции людей, которые пострадали от катастрофы. Поэтому их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными", - отметил премьер-министр.

Также он усомнился в том, что расследование могло установить конкретных причастных к катастрофе.

"Мы... не можем с легкостью принять результаты того расследования, которое было проведено, где говорится о том, кто именно произвел пуск ракеты. Да, можно определить тип ракеты, можно определить район, откуда она была запущена, но определить точных людей, которые ее запустили – точно определить невозможно, это было бы очень сложно выяснить", - сказал Мохамад.

По его словам, для объективного расследования необходимо создать нейтральный орган. Туда должны входить не предвзятые представители сторон, пострадавших из-за трагедии, а эксперты из разных стран, которые имеют опыт в расследовании похожих крушений.

Кроме того, Мохамад не видит достаточных оснований для обвинения России.



"Да, мы сомневаемся в этом. Как незаинтересованное лицо, как сторонний наблюдатель я могу сказать, что некоторые результаты расследования не кажутся мне правильными, как и многим людям в Малайзии", - признался политик.

Напомним, сегодня в Украине отпустили на свободу под личное обязательство руководителя Славянской ПВО т.н. "ДНР" Владимира Цемаха. Его считают ключевым свидетелем по делу о сбитом рейсе МН17.

В пятую годовщину катастрофы "Страна" разбиралась, кто сбил самолет и кого весной будут судить в Гааге.