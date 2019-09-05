В конце августа водитель BlaBlaCar изнасиловал попутчицу, которую через сервис нашел в качестве попутчицы из Одессы в Черкассы. Об этом сообщила подруга потерпевшей Анастасия Липинская в Facebook.

По информации девушки, инцидент произошел 30 августа. Ее 26-летняя подруга нашла через сервис 51-летнего водителя Александра Андриенко, который согласился довезти ее до Черкасс, где девушку ожидал молодой человек. При этом уточняется, что с ними в авто должен был ехать еще один попутчик, однако по неизвестной причине, его не оказалось.

По дороге, по информации подруги потерпевшей, мужчина угостил ее кофе, выпив напиток, она почувствовала слабость и сонливость. В процессе общения водитель говорил девушке странные вещи о том, что он мессия и посланник божий. Также он хвастался, что у него есть друзья в полиции. Также он пытался приставать к пассажирке. Девушка стала опасаться и начала отсылать информацию о ее местоположении своему молодому человеку.

Когда они подъехали к Смеле, водитель, не дожидаясь, пока девушка потеряет сознание, отвез пассажирку в лес и, угрожая ножом, изнасиловал ее. После этого он довез девушку до Черкасс. Оказавшись в городе, она обратилась в полицию и написала заявление об изнасиловании. По словам подруги пострадавшей, она предоставила правоохранителям всю информацию о насильнике, включая полное имя, фото, марку и номер машины.

В день обращения потерпевшей полицейские попросили предоставить одежду, в которой она была в момент изнасилования. Когда девушка привезла ее, полицейские сразу отказались их принимать. Потерпевшая несколько дней пыталась отдать одежду в полицию как вещественное доказательство. После того, как ее все же взяли, документов о подтверждении принятия вещественных доказательств девушке не выдали.

"Девушка ежедневно приходила и продолжает приходить в отделение, однако полицейские не предоставляют ей доступ к ее делу и результатам судмедэкспертизы; не говорят на каком этапе ее дело; не принимают доказательства; не проводят допросов... "Чего ты приперлась в отделение?" - спрашивал у потерпевшей следователь. Сейчас он за пределами города и не выходит на связь", - пишет Анастасия.

"Мы были шокированы, узнав про ситуацию, которая произошла. Это абсолютно недопустимо, и такие люди безусловно должны нести ответственность за свои поступки. Мы сразу же связались со следователем Черкасского отделения полиции, ответственным за ведение дела, чтобы передать ему данные про водителя, который зарегистрировал профиль на платформе BlaBlaCar. Мы собрали все данные, чтобы оперативно их отправить в полицию, как только мы получим соответствующий запрос. Прошло несколько дней, и по состоянию на 5 сентября полиция еще не отреагировала", - сообщают в компании BlaBlaCar.

Потерпевшая опасается, что за время, пока затягивается следствие, водитель сможет уехать в Крым, где он и проживает. Сейчас же он находится в Золотоноше, но полиция не задерживает его и не вызывает на допрос. Сообщается также, что местные жители видели его в городе.

Как пишет bigmir.net со ссылкой местное издание "Вечерние Черкассы", спикер областной полиции Дмитрий Грищенко факт обращения об изнасиловании подтвердил. Сейчас проводится проверка.

Скриншоты: Facebook/ Anastasia Lipinska

Напомним, в 2016 году в Украине произошло резонансное преступление, связанное с сервисом BlaBlaCar. 4 апреля 2016 года Тарас Позняков на собственном автомобиле Audi A6 выехал из Львова в Киев. По дороге он согласился подвезти двух человек, которые представились участниками АТО. Однако до города Тарас Позняков не доехал, а исчез. В мае текущего года Дмитрию Голубу, который сознался в убийстве водителя, вынесли пожизненный приговор. Второй подозреваемый по делу погиб в марте 2019 года в результате взрыва в квартире на проспекте Науки в Киеве.

А в конце декабря 2018 года в России во время поездки из Москвы в Тулу пропала 29-летняя Ирина Ахматова. Она ехала на своей машине Audi, а перед поездкой нашла в мобильном приложении BlaBlaCar попутчика. Им оказался Виталий Чикирев. Спустя несколько дней после пропажи девушки его разыскала полиция, он сознался в убийстве Ирины.