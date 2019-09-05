В Киеве, в результате вспышки острой кишечной инфекции среди лиц, которые употребляли шаурму в период с 30 августа по 2 сентября, пострадали 33 человека.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпродпотребслужбы Киева. В инфекционные отделения больниц с предварительным диагнозом "Острая кишечная инфекция" госпитализирован 21 больной.

При опросе больных установлено, что шаурма была приобретена в заведении общественного питания по ул. Борщаговская, 128 (11 случаев), в МАФах в подземном переходе на станции метро "Дорогожичи" (3 случая) и по 1 случаю в МАФах возле станций метро "Васильковская", "Почайна", "Академгородок".

Заведение общественного питания по ул. Борщаговская, 128 даже не было зарегистрировано в Государственном реестре мощностей операторов рынка.

С целью установления причин и условий возникновения заболеваний специалистами Главного управления 2-3 сентября было проведено инспектирование заведений общественного питания по ул. Борщаговская, 128 и у станций метро "Васильковская" с отбором проб для соответствующих лабораторных исследований.

По результатам инспектирования установлено нарушение Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов", в связи с чем было принято решение о временном прекращении продажи шаурмы там и обращения пищевых продуктов соответствующими субъектами хозяйствования. Им даны предписания по устранению выявленных нарушений.

Кроме того, специалисты Госпродпотребслужбы привлечены к проведению следственных действий относительно деятельности субъекта хозяйствования, с деятельностью которого связывается возникновение пожара.

В связи с увеличением количества случаев заболевания острой кишечной инфекцией после употребления шаурмы, издан приказ о создании рабочих групп и сбора информации относительно субъектов хозяйствования, которые торгуют в МАФах шаурмой.

При выезде рабочих групп на проверку практически все МАФы были закрыты. Сбор информации относительно субъектов хозяйствования продолжается.

Из Госпродпотребслужбы направили письмо в полицию Киева по содействию в предоставлении информации относительно производителей/поставщиков пищевой продукции в МАФах, расположенных на территории города Киева. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Как сообщала "Страна", шаурмой под Одессой отравились уже больше 40 человек. У пострадавших уже нашли сальмонеллу.

Также в полиции Киева расследуют отравление семерых студентов шаурмой.