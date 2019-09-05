Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы "особая позиция" по вопросу выдачи Украине осужденных за убийства во время чеченских войн Станислава Клыха и Николая Карпюка. Об этом сообщает Интерфакс в четверг, 5 сентября.

"Это сложный для нас вопрос", - сказал российский лидер на встрече с украинским политиком Виктором Медведчуком. Путин заверил, что в ближайшее время будет объявлено о принятых решениях по вопросу обмена заключенными. "Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить. Это святое дело, что называется, все понятно", - сказал российский лидер, обращаясь к Медведчуку.

Клыха и Карпюка задержали в марте 2014 года. В мае 2016 года их приговорили к 20 годам и 22,5 годам колонии строгого режима соответственно по обвинению в участии в 90-х годах в военных действиях в Чечне, а также убийстве российских солдат во время первой и второй чеченских войн.

Как сообщала "Страна", в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук анонсировал скорый обмен удерживаемыми лицами. По его словам, переговорный процесс по этому вопросу идет успешно. По данным СМИ, в обмене поучаствуют приблизительно 30 людей с каждой стороны.

Президент России заявил, что предстоящий обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет масштабным и сыграет позитивную роль в налаживании двухсторонних отношений.