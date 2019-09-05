Украинцы тратят на питание больше 40% доходов, больше 20% - на оплату коммунальных услуг. Такие данные приводятся в исследовании Государственной службы статистики, проведенном в первом квартале 2019 года.

В среднем потребительские денежные расходы украинцев составляют 8036 гривен в месяц.

Из них на продукты питания и безалкогольные напитки жители страны тратят почти 3,6 тысяч гривен. Еще около 180 гривен идут на алкоголь и табачные изделия. Траты на одежду и обувь составляют около 500 гривен.

На оплату жилья, воды, газо- и электроснабжения уходит около 1900 грн.

Фото: ukrstat.gov.ua

На охрану здоровья и транспорт украинцы тратят примерно 400 и 360 грн соответственно. Еще одна существенная статья расходов - это связь. Она обходится в 245 грн ежемесячно.

На отдых граждане Украины в среднем тратят 140 гривен и 12- гривен - на образование.

Опрос проводился среди 8446 семей в разных регионах Украины без учета жителей временно оккупированных Крыма и Донбасса.

Ранее "Страна" писала, что в июле 2019 года промышленное производство в Украине сократилось на 0,2% по сравнению с июлем 2018 года.

Мы также сообщали, что за три года количество желающих работать на фрилансе украинцев увеличилось в 2,2 раза.