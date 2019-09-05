5 сентября Нацсовет Украины по ТВ решил обратиться в суд об аннулировании лицензии канала NewsOne за "разжигание вражды". Все его члены проголосовали единогласно. Канал будет работать, пока суд не рассмотрит вопрос.

"Страна" уже описала расклад сил в Национальном совете по телерадиовещанию, который заинтересован лишить NewsOne лицензии, а теперь мы собрали мнения в соцсетях.

"Очередная попытка закрыть рот неугодным СМИ"

"Помните "Когда они пришли за теми, я промолчал, когда пришли за другими, я снова промолчал... когда пришли за мной - заступиться за меня было уже некому?"

Завтра "они" попробуют прийти за NEWSONE, послезавтра за 112, потом ZIK, ну а дальше..... Под "они" я подразумеваю остатки старой репрессивной государственной машины, которая наступает на горло неугодным СМИ.

Нацрада по вопросам ТВ и радио завтра проведет заседание на котором обратится в суд с требованием лишить NewsOne лицензии на вещание.

С самого утра и до поздней ночи телемарафон "НеСвобода слова". С 11.00 до 12.00 одновременно в эфире трёх каналов телемост с Европарламентом. Нам крайне нужна ваша поддержка.

"Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать" эту фразу приписывают Вольтеру. Пусть он никогда не произносил этих слов, но в них заложен очень глубокий смысл" - написал генпродюсер NewsOne Василий Голованов.

Главред "Страны" Игорь Гужва написал четыре вывода по сегодняшнему заседанию и решению Нацсовета.

"1. Четверо членов нацсовета ориентируются на команду Зеленского. То есть, без ведома президента это решение не прошло бы. Теперь влияние Банковой можно будет отследить по скорости прохождения вопроса через суды.

2. Солировала на обсуждении порохоботская тусовка. У нее свой интерес - телеканал NewsOne главный конкурент "Прямого" в борьбе за второе место среди информационных каналов. Плюс пропиарится есть повод.

3. Аргументы, за что хотят лишить канал лицензии, все из арсенала "партии войны". В вину вменяются призывы к защите прав русскоязычного населения и против тотальной укринизации, наезды на Порошенко и их сторонников, призывы к диалогу с Россией и нейтральному статусу Украины, а также призывы к предоставлению Донбассу особого статуса (то есть, выполнение Минских соглашений).

4. Присутствие и поведение на обсуждении Стрененко, Карася и прочих как бы подчеркивали, что смена фамилии президента страны для них мало что меняет.

5. На том же заседании Нацсовет назначил проверку телеканала ЗИК. Кроме того, 16 сентября ожидается решение суда по цифровой лицензии телеканала 112. То, что хотели сделать при Порошенко, теперь ускоренными темпами делают при Зеленском. Как там говорили, "пятая скорость"? Ударить по тормозам власти может заставить только лишь какое-то очень мощное воздействие".

"Нельзя быть за свободу слова на половину. Ты или за или против. Тут как раз без полутонов.

Я за. Я за них, за всех журналистов, которые делают свою работу, не смотря на политику, политиков, "активистов", уголовные дела и прочее. Тех, кто стоит крепко, ветер не сдувает!" - написала автор блога "Ясно-Понятно" Олеся Медведева.

"Радикалы во время заседания НацРады нападают на оппозиционных депутатов и называют их "путинскими холуями". НацРада обращается в суд, чтобы отобрать лицензию у канала #newsone Расскажите мне теперь что все изменилось, потому что в стране другой президент" - пишет блогер Евгений Хурсин.

Присутствующий на заседании Нацсовета депутат от "Оппозиционной платформы" Олег Волошин, у которого во время перерыва произошла стычка с радикалами, рассказал ее детали.

"Чтоб сразу убрать инсинуации вокруг инцидента с моим участием в коридоре Нацсовета. После того, как Рабиновичу абсолютно необоснованно запретили говорить на русском языке, начался скандал, объявили перерыв. Вышел в коридор дать комментарий по просьбе журналистов. В интервью сразу с выкриками вклинилися небезызвестный Карась. Я начал с ним пререкаться, когда в наш спор влез обвинявшийся в убийстве Стерненко с выкриком "Что ты там ещё рассказываешь, падла!" После этого, не буду отрицать, сделал шаг в его сторону, чтоб дать ему в морду за личное оскорбление. Понимаю, что политически это неверно, но по-мужски не понимаю, как можно реагировать иначе на такое оскорбление. Тем более, из уст такого персонажа. Нас разняла полиция. Дальше были только поток словесных угроз в мой адрес.

Это принципиальный вопрос того самого достоинства, о котором так любят говорить наши оппоненты. Если была "Революция достоинства", то где уважение к нему применительно ко всем нашим гражданам любых взглядов. И после таких случаев они ещё запрещают в эфирах говорить о "произволе неонацистов-радикалов на улицах страны"? Если в этом смысле ничего в ближайшее время не изменится, Украина потеряет последний шанс выбраться из бездны".

Также он написал, что после судилища ура-патриотов над каналом NewsOne, устроенном на заседании Нацсовета, где ему и Нестору Шуфричу угрожали, хамили и пытались затыкать рот, сложилось полное ощущение, что на Банковой в кабинете президента сидит даже не Порошенко, а Ярош или Тягнибок.

"За это я и миллионы других людей наших взглядов голосовали во втором туре? Уверен, что нет. И ещё, к вопросу о том, почему мы не голосовали за снятие неприкосновенности. Когда мне такие "достойные граждане" нашей страны, как Стерненко и Карась, кричали сегодня "ничего, с января у тебя не будет неприкосновенности, и всю вашу пятую колонну посадят", у меня и мысли не было, что новую реальность действительно используют для борьбы с коррупцией, а не инакомыслием" - поделился Волошин.

"Телеканал НьюсВан был единственным телевизионным медиа, кто не побоялся делать со мной интервью, когда казалось весь мир обернулся против меня. А власть зашугала и закупила 90 процентов медиа в Украине. У них тогда начались проблемы, но они вырвались и сумели построить на соперничестве с властью хорошее промо себя. Ни один чиновник или политик не выигрывает от войны с медиа, и в этот раз не будет иначе. Жду завтрашних рейтингов НьюсВан. Уверен, что они взлетят" - написал экс-нардеп Александр Онищенко.

"Нечувана свобода - 95" - написал Дмитрий Коломийченко.

"Приветствую всех, кто приближал этот день"

А вот на улице националстов и порохоботов праздник.

Экс-нардеп и бывший член парламентского комитета по свободе слова Сергей Высоцкий, сделал перепост поздравительного сообщения общественного деятеля Сергея Оснача.

"Только Нацсовет принял долгожданное решение об обращении в суд об аннулировании лицензии медведчуковского телеканала NewsOne.

Депутатам от оккупационной платформы Рабиновичу, Шуфрича и Волошину, которые пришли защищать NewsOne, пришлось объяснить, что ст. 12 Закона о языке обязывает их выступать государственным в государственных органах. Также этим депутатам, которые не признавали российскую агрессию, пришлось объяснить, что украинское законодательство, в частности закон о телевидении и радиовещании, запрещает популяризировать органы государства-агресоркы - России. В конце концов, пришлось напомнить, что эти депутаты защищают не свободу слова, а свою партийную собственность и рупор Кремля, системно осуществляющий антиукраинскую деятельность.

Приветствую всех, кто приближал этот день. Ждем решения суда".

Также часть работников СМИ завели прежнюю пластинку о том, что журналисты, которых они считают "пророссийскими", не заслуживают никакого снисхождения.

"Это - если коротко о так называемом телемарафон нюзвана. В гробу и колорадских тапочках я видел "корпоративную солидарность", по которой попрятались, как крысы, мои псевдоколлеги. Все рашистское телевидение должно быть закрыто, как источник опасности для государственности. И к свободе слова это не имеет никакого отношения. За понятием "свобода слова" попрятались легитимизаторы русского мира. Я - за свободу слова, но я против свободы русского слова, потому что за настоящую свободу слова свою жизнь отдали многие мои коллеги, начиная еще со времен Гонгадзе, - и не для того, чтобы этим понятием прикрывались медиа-проститутки с ньюзвана и других реваншистских каналов, созданных целевому как провайдеры кремлевских стратегий. Я считаю, что нормальные хозяева убирают дома мусор, а не живут в нем" - написал телеведущий Остап Дроздов.