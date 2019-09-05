С момента запуска 23 августа НАК "Нафтогаз Украина" программы "Газовый запас" в рамках акции "Твоя энергонезависимость" ею воспользовались 7320 украинских семей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Общий объем газа, заказанный потребителями на условиях "Газового запаса", составляет почти 4,5 млн кубометров.

К программе уже присоединились 18 региональных газоснабжающих компаний, то есть более 70% от их общего количества. Сейчас ведутся переговоры с поставщиками газа Киева, Одесской, Херсонской, Полтавской и Донецкой областей. В "Нафтогазе" надеются, что поставщики позволят своим клиентам воспользоваться преимуществами программы "Газовый запас".

Программа "Газовый запас" позволяет бытовым потребителям приобрести заранее необходимые объемы газа по низкой летней цене для использования его в течение отопительного сезона.

Бытовой потребитель может закупить на льготных условиях до 25 тыс. кубов газа. Воспользоваться предложением можно до 25 сентября. Отпускная цена "Нафтогаза" газопоставляющим предприятиям в рамках проекта составляет 4874,42 грн за тысячу кубометров (без НДС, а также без учета стоимости транспортировки, распределения и надбавки поставщика).

О запуске программы "Нафтогаза" "Страна" сообщила 21 августа.

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