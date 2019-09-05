Утром четверга, 5 сентября, в Квиринальском дворце в Риме приняли присягу члены нового состава правительства Италии. При этом 12 из 21 министра никогда не занимали правительственных должностей. Об этом сообщает Rai News.

В новом правительстве большинство министров из южной части страны - 11 министров с юга, 8 с севера, 2 из Рима. В составе нового правительства Италии 21 министр, 10 из которых представляют партию "Движение 5 звезд", а 9 министров из Демократической партии. Министром иностранных дел в новом кабинете стал Луиджи Ди Майо (лидер "Движения 5 звезд"), который в предыдущем правительстве был вице-премьером и главой министерств труда и экономического развития.

По данным ANSA, в новом правительстве не будет Сальвини, который ранее занимал пост главы МВД. Сообщается, что во вторник в Сенате пройдет голосование за доверие новому правительству, а уже сегодня состоится первый Совет министров.

"С этой командой мы отдадим всю нашу энергию, навыки и страсть для того, чтобы сделать Италию лучше в интересах всех граждан с севера на юг", - заявил вчера премьер-министр Джузеппе Конте.

Как сообщала "Страна", президент Италии принял отставку главы Совета министров страны Конте. Приняв отставку, президент Италии обратился к Конте с просьбой продолжить исполнять обязанности премьера пока не будет сформировано новое правительство.

Ранее премьер Италии Конте заявил о готовности уйти в отставку.