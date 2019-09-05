Twitter временно деактивирует возможность размещать сообщения в социальной сети через СМС. Об этом компания сообщила в своем микроблоге.

"Мы временно отключаем возможность размещать твиты через текстовые сообщения СМС, чтобы защитить учетные записи. Мы предпринимаем этот шаг из-за уязвимостей, которые должны быть решены мобильными операторами, и нашей зависимостью от двухфакторной аутентификации по номеру мобильного телефона", - сказано в сообщении.

Скриншот: Twitter/ Twitter Support

Напомним, в конце августа неизвестные получили полный доступ и контроль над страницей основателя и директора Twitter Джека Дорси и в течение определенного времени рассылали матерные и расистские сообщения более четырем миллионам его подписчиков. Они делали это с помощью СМС.

Также мы писали, что в июле хакеры взломали Twitter и сайт полиции Лондона, чтобы разместить странные сообщения.