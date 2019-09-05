Сотрудники Новобаварского отдела полиции устанавливают обстоятельства смерти работника исправительной колонии в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Так, 4 сентября в 13:05 правоохранителям поступило сообщение о том, что в исправительной колонии застрелился из служебного оружия АК-74 младший инспектор отдела охраны. Как выяснилось, в тот день в 8 часов утра он заступил на дежурство и находился на своем посту на смотровой вышке.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и руководство районной полиции. По прибытии правоохранителей данная информация подтвердилась. Погибшим оказался житель города Лозовая.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, что под Харьковом пациент бросался на врачей с катаной в руках.

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