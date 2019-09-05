Последний рабочий день недели выдастся очень теплым для осени, солнечным и сухим. Об этом сообщает на своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, пятница будет просто великолепной с точки зрения погоды.

"Много солнца, немного красивых белых облаков, сухой воздух с потоками северо-восточного ветра, комфортная температура воздуха", - пишет синоптик.

Дожди, и то преимущественно небольшие, возможны на северо-востоке и на крайнем западе.

Фото: Facebook/ tala.didenko

Днем воздух в Украине прогреется в пределах + 23...+ 29 градусов. На западе страны будет немного прохладнее: + 20... + 24 градуса.

В Киеве 6 сентября обещает быть солнечным и теплым. Столбики термометров поднимутся до +24 градусов Цельсия.

Скриншот: Facebook/ tala.didenko

В субботу и воскресенье будет без особых изменений. Разве что на западе в воскресенье пойдут грозовые дожди и похолодает.

Напомним, сегодня, согласно предупреждениям Гидрометцентра, многие регионы Украины накроет дождями.

Ранее "Страна" публиковала прогноз синоптиков до конца недели.