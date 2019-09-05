Днем в четверг, 5 сентября, в Донецке, который находится на неподконтрольной Украине территории Донбасса, прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел около 14:00 в Калининском районе города возле неработающего киноконцертного комплекса "Донецк". По данным агентства, в момент взрыва на месте находился мужчина, который работает в местной т.н. "полиции".

Он получил травму руки. Ему была оказана первая помощь. Также на месте находились рабочие, убиравшие мусор. О травмах среди них не сообщается.

Отметим, что это второй взрыв в Донецке за последние два дня. 4 сентября в Донецке прогремел взрыв на территории шахты имени Скочинского, погиб рабочий.

Также мы писали, что в конце июня в центре Донецка ночью прогремел сильный взрыв, который привел к пожару.