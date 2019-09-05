В четверг, 5 сентября, Евгений Коноплянка провел первую игру за "Шахтер". Статус встречи с "Колосом" был неофициальным. Она завершилась результативной ничьей (1:1).

Новичок "горняков" вышел в стартовом составе и сыграл первые 45 минут. Он вышел на поле с 15-м номером на спине и расположился на левом фланге атаки Шахтера – рядом с Борячуком и Тете.

Для участия в игре Коноплянка уехал из расположения футбольной сборной Украины.

Наставник сборной Андрей Шевченко сообщил, что Коноплянку отправили на игру против "Колоса", чтобы он получил игровую практику перед встречей отбора на Евро-2020 с Литвой. Матч в Вильнюсе пройдет 7 сентября.

Как сообщала "Страна", игроки сборной Украины потренировались перед вылетом в Вильнюс на игру против Литвы. Утром тренерский штаб предложил тактические занятия отдельно для защитной и атакующей звеньев. А уже вечером игроки закрепили наработки в рамках игровых серий.

Отметим, что Коноплянка и Зинченко остались после тренировки сборной, чтобы пробить пенальти Лунину.